Транспорт 25 января 2023, 22:02 Парковку с электроколонками для машин впервые обустроили в Лабытнанги

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В Лабытнанги построили первый паркинг с электроколонками для подогрева автомобилей. «Ямал-Медиа» рассказал, как воспользоваться услугой и в какую стоимость обойдется подогрев транспорта.

Первые колонки обустроили неподалеку от новым семиэтажек. На территории двора появились 45 электроколонок. Каждая из них рассчитана на две машины и обладает мощностью до 3,5 киловатта. Подключиться к ней можно с помощью приложения. Услуга обойдется в 38 рублей в час.

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«В перспективе возможна и разработка программного продукта, и возможностей данных колонок для зарядки и электромобилей. Но сейчас они оборудованы только для электроподогрева», — рассказал начальник управления ЖКХ администрации Лабытнанги Евгений Сорокин.