Парковка в Москве станет бесплатной на новогодних праздниках

Водители Москвы во время новогодних праздников смогут оставлять свои машины на уличных парковках бесплатно. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Припарковаться без оплаты на уличных парковках можно с 31 декабря по 8 января. С 9-го числа платить нужно будет только на улицах с повышенным тарифом, который составляет 380 рублей за час.

Плоскостные парковки со шлагбаумом продолжат взимать плату с водителей по действующим тарифам.

«Просим водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам», — обратился к автомобилиста глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Накануне глава экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский предложил пересмотреть тарифы на парковки в центре Москвы в сторону увеличения. По его словам, действующие цены не позволили разгрузить центр города от автомобилей.