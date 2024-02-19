19 февраля 2024, 11:20
Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля
Собянин: парковка на улицах в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля
Водители смогут бесплатно припарковаться на всех улицах в Москве 23 и 24 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной», — написал он.
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Он уточнил, что 25 февраля будет действовать режим воскресенья: водители смогут бесплатно оставить машину везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.
Кроме того, стоянки со шлагбаумами продолжат работу по установленным тарифом на протяжении всех выходных.
Ранее в Москве расширили зону платной парковки. Изменения затронули территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами.
Машины
Водители
23 февраля
Сергей Собянин
Москва
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