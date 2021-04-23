facebook_pixel
    23 апреля 2021, 04:23

    Парковать велосипеды в Краснодаре обяжут по специальным правилам

    Алена Макаренко

    Припарковать велосипед или самокат в Краснодаре можно будет только в специально отведенном для этого месте. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

    Парковать велосипеды в Краснодаре обяжут по специальным правилам

    «В Краснодаре запретят парковать велотранспорт вне отведенных мест», — заявили в мэрии.

    Полосы для велосипедистов выделят после капитального ремонта дорог. Когда город строился, на самокатах еще никто не катался.

    «Поэтому есть определенные трудности в части создания выделенных полос для велосипедов и самокатов», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

    А пока несмотря на рекордные пробки в городе нет специальных полос для велосипедистов и тех, кто передвигается на самокате. Любители этих видов транспорта движутся в общем потоке или по тротуарам. Два раза в неделю центральную улицу полностью перекрывают для автомобилистов, она превращается только в велосипедно-пешеходную.