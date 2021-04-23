Парковать велосипеды в Краснодаре обяжут по специальным правилам

Припарковать велосипед или самокат в Краснодаре можно будет только в специально отведенном для этого месте. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В Краснодаре запретят парковать велотранспорт вне отведенных мест», — заявили в мэрии.

Полосы для велосипедистов выделят после капитального ремонта дорог. Когда город строился, на самокатах еще никто не катался.

«Поэтому есть определенные трудности в части создания выделенных полос для велосипедов и самокатов», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

А пока несмотря на рекордные пробки в городе нет специальных полос для велосипедистов и тех, кто передвигается на самокате. Любители этих видов транспорта движутся в общем потоке или по тротуарам. Два раза в неделю центральную улицу полностью перекрывают для автомобилистов, она превращается только в велосипедно-пешеходную.