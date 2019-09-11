«Парконы» с героями мультфильмов появились в Москве. Они учат соблюдать ПДД

В Москве появились «парконы» с изображением персонажей «Союзмультфильма». Это совместный проект ЦОДД и студии, приуроченный к 50-летию легендарных лент.

На двух столичных автомобилях ЦОДД можно увидеть изображения персонажей из мультфильма «Ну, погоди!» — Зайца и Волка. Помимо рисунков, на машинах полезные советы: «Переходи дорогу на зеленый», «Смотри по сторонам».

Идею оборудовать «парконы» (автомобили, оснащенные фиксирующим неправильную остановку и стоянку устройством) реализовали сотрудники ЦОДД и «Союзмультфильма». Проект приурочен к 50-летию таких лент, как: «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Бременские музыканты» и «Крокодил Гена».

Руководитель детского центра киностудии «Союзмультфильм» Алексей Покровский рассказал, что Зайца и Волка выбрали не просто так — это одни из самых активных персонажей студии.

Источник фото: ЦОДД

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«Мы подумаем о том, какие еще популярные герои студии могли бы быть на машинах, учитывая популярность новых, активность их просмотра и так далее. На бортах, возможно, появятся и другие персонажи», — сказал глава центра.

Также у партнеров появилась идея создать ряд образовательных уроков на основе персонажей «Союзмультфильма», чтобы дети охотнее впитывали правила безопасности, которые сохранят жизнь и уберегут от необдуманных поступков на дорогах. Ведь через любимых героев эти знания приходят более охотно.

«Парконы» курсируют в основном возле школ. Представители ЦОДД и студии надеются, что проект даст детям и взрослым понимание, что соблюдать ПДД необходимо.