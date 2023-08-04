Транспорт 04 августа 2023, 17:04 Парк ЦОДД в Москве пополнили 50 электромобилей Собянин: 50 электрических кроссоверов «Москвич-3е» будут следить за движением в столице Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Парк Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пополнили 50 кроссоверами «Москвич-3е». Они будут следить за транспортной ситуацией в городе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По словам главы города, на машины установят мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушения ПДД. Запас хода кроссовера составляет до 410 километров на одной зарядке.

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Электромобили будут осуществлять контроль на парковках, следить за скоростным режимом, проездом по обочине и выделенным полосам. Нововведения осуществят до конца текущего года.

Ранее жителям столицы сообщили, что дорожные камеры в Москве начнут выявлять мотоциклистов без шлемов. За езду без защиты придется заплатить тысячу рублей.