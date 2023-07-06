Транспорт 06 июля 2023, 11:26 Парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов «Москва-2020» Мэр Москвы Собянин: парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов «Москва-2020» Сайт мэра и правительства Москвы

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В июне в парк столичного метрополитена добавили еще 40 вагонов «Москва-2020», рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала года приняли уже более 140 вагонов «Москва-2020». Так, парк Кольцевой и Большой кольцевой линий полностью укомплектовали новыми составами, а на Калужско-Рижской линии заменили более половины устаревших поездов.

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Мэр уточнил, что всего в этом году планируется закупить около 300 вагонов для обновления парка метро и повышения качества обслуживания пассажиров. Он добавил, что эта мера позволит обеспечить комфортное передвижение жителей по городу.

Ранее глава дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что станцию «Кутузовская» будущего МЦД-4 откроют в 2023 году.