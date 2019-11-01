Парк сельхохзмашин на подмосковных предприятиях пополнили новой техникой

С начала года сельхозпроизводители Подмосковья приобрели порядка 600 единиц новой техники и оборудования. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В Подмосковье практически завершился сбор урожая и начался период его активной реализации. По словам министра, это пик закупок сельхозмашин и оборудования. С начала года парк техники в сельскохозяйственных предприятиях региона увеличился на 598 машин. По большей части, это отечественная конкурентоспособная техника, которая не уступает иностранным аналогам, а иногда и превосходит их по своим техническим характеристикам. К тому же, она дешевле в обслуживании.

«Новые модели отечественной сельхозтехники экономически более эффективны. Аграрии региона приобрели 110 новых российских тракторов, 36 зерноуборочных и 17 кормоуборочных комбайнов, а также 435 единиц грузовиков, сеялок и прочих сельхозагрегатов», — отметил Андрей Разин.

Он подчеркнул, что благодаря современной сельхозтехнике Московская область входит в число лидеров в стране по многим отраслям сельского хозяйства.

«Подмосковье — один из немногих регионов, который субсидирует закупку сельхозтехники, что является дополнительным стимулом для предприятий агропромышленного комплекса к обновлению парка. Предусмотренная сумма поддержки на приобретение сельхозтехники в областном бюджете составляет 152,8 миллиона рублей, что на 23,4 миллиона рублей больше, чем в прошлом году», — добавил Андрей Разин.

Кроме того, министр отметил, что уже сейчас сельхозпроизводители области закупили больше техники в сравнении с 2018 годом в целом.