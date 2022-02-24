Парк общественного транспорта обновят на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщил, что в ЯНАО началась кампания по обновлению общественного транспорта. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«В наших северных условиях особенно важно, чтобы общественный транспорт был современным, ходил четко по расписанию и подождать его можно было в тепле», — рассказал он.

В первую очередь транспортом важно обеспечить отдаленные населенные пункты региона. Губернатор уточнил, что по этим маршрутам ходит уже пять автобусов.