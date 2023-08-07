Транспорт 07 августа 2023, 10:57 Парк московского метро получил 24 новых вагона в июле Заммэра Москвы Ликсутов: 24 новых вагона пополнили парк столичного метро в июле Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице с начала этого года доля метросоставов выросла с 70% до 72%. В июле парк пополнили 24 новых вагона «Москва-2020». Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Закупаем составы только у российского производителя, доля отечественных компонентов в „Москве-2020“ составляет уже более 90 процентов. Сейчас обновляем парк Калужско-Рижской, а в следующем году планируем начать замену составов и на других линиях», — сказал он.

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Ликсутов подчеркнул, что новые вагоны отличаются более широкими дверными проемами и переходами. Также они оснащены большим количеством информационных табло и USB-разъемов, системой обеззараживания воздуха и подсветки салона в цвет линии метрополитена.

Программа по обновлению подвижного состава стартовала в 2010 году. За это время доля новых вагонов выросла с 12 до 72 процентов. Первые из них начали ходить по кольцевой линии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столичном метро развивают стабильную связь.