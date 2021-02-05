Парк электробусов откроют на месте свалки в Петербурге

«В прошлом году по ряду причин нам не удалось ее ликвидировать. Надеюсь, в этом году ничего не помешает убрать свалку», — отметил он.

К тому же, документация на торги уже подготовлена. После этого на территории появится первый электробусный парк на территории Северо-Западного региона. Он откроется в 2024 году.

В Москве в 2021-м тоже продолжат обновлять парк общественного транспорта, несмотря на финансовые сложности. В столицу поставят 337 вагонов метро, 109 трамваев, более 1,6 тысячи автобусов и 400 электробусов. На сегодня автобусный парк в городе обновлен на 100%, метро — на 63%, а трамвайный парк — на 78%.