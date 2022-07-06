Параллельный импорт поможет россиянам в покупке подержанных и новых иномарок

Западные санкции не помешают россиянам приобрести недорогие иномарки. Подходящий вариант можно подобрать на зарубежном онлайн-аукционе. Поможет в этом и параллельный импорт.

Президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр интервью радио Sputnik отметил, что доступных автомобилей отечественного производства на российском рынке пока не хватает.

Из-за сокращения поставок, к которым привели антироссийские санкции, подорожали и подержанные иностранные машины. Участие в онлайн-аукционах позволило бы не переплачивать за бывшую в употреблении иномарку.

«Это один из немногих способов приобрести недорогой автомобиль», — подчеркнул Хайцеэр.

Развитие параллельного импорта, по его словам, в итоге будет способствовать выгодным покупкам на интернет-площадках не только подержанных, но и новых автомобилей, произведенных за границей. При решении этого вопроса, возможно, отменят некоторые пункты технического регламента, запрещающие использование в России новых машин без согласия правообладателя.

«Это может еще сильнее подстегнуть возможность наполнения рынка не только б/у машинами, но и новыми», — пояснил автоэксперт.

Покупки на онлайн-аукционах, предупредил он, сопряжены с определенными рисками. Больше всего им подвержен человек, который торговлей машин профессионально не занимается. По этой причине необходимо четко представлять, как привезти автомобиль из-за рубежа в РФ.

«Если у вас нет четкого понимания, как заплатить за машину и как ее доставить, то самому заниматься этим не стоит», — добавил Хайцеэр, посоветовав потенциальным покупателям таких транспортных средств обратиться в специализирующиеся на закупке и доставке машин в РФ компании.

Обычно у них решены вопросы как с логистикой, так и со способами оплаты. В противном случае купленную машину можно не получить из-за санкций.