Транспорт 16 декабря 2022, 06:20 Параллельный импорт не закроет дефицит новых иномарок в России «Известия»: новых иномарок в России осталось на месяц продаж freepik

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На складах автодилеров в России остались от 20 до 30 тысяч новых иномарок, и этого хватит примерно на месяц продаж. Параллельный импорт не закроет потребности, дефицит в следующем году может превысить миллион автомобилей, рассказали «Известия».

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять», — сказал вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин.

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Он объяснил, что в общей сложности по стране работают около трех тысяч автоцентров, остались несколько десятков тысяч машин. Средний автоцентр продавал в месяц по 30 автомобилей, а значит, этом запас с трудом растянут на месяц. Особенно не хватает машин средней ценовой категории, например, Kia, Toyota, Renault, Hyundai и Volkswagen. Заполнить склады непросто — с начала года из России ушли 45 автомобильных брендов, остались только три российских и 11 китайских производителей.

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Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков подтвердил, что в автосалонах по всей стране остались 20—30 тысяч новых авто. Дефицит в следующем году может превысить миллион машин, ведь в 2022 году автоцентры продали 650 тысяч новых иномарок вместо 1,7 миллиона по итогам прошлого года. Алексей Подщеколдин считает, что параллельный импорт не покроет потребности россиян. В 2023 году, по его прогнозам, по такой схеме ввезут только около 70 тыс. машин.