Транспорт 31 августа 2023, 14:35 Парад трамваев и выставка ретроавтомобилей пройдут в Москве в День города Ликсутов: парад трамваев и выставка ретромобилей пройдут в Москве 9 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В День города в Москве пройдет второй за год парад трамваев. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Уникальные исторические вагоны пройдут от депо имени Н. Э. Баумана через ВДНХ до разворотного кольца «Останкино» и вернутся обратно в депо, где примут участие в выставке. Также ее посетители увидят исторические автомобили разных лет.

После прохода колонны все желающие смогут до самого вечера фотографироваться с редкими моделями трамваев и автомобилей на выставке в депо. Максим Ликсутов

Выставку организуют по адресу: Сельскохозяйственная улица, дом 9, строение 8. Колонна трамваев выйдет из депо в 11:30.

Для гостей выступят участники проекта «Музыка в метро» и академический хор Московского метрополитена. Здесь также будут работать фотозона и полевая кухня, а все участники праздника смогут насладиться мороженым.

Ко Дню города в Москве запланировали более 150 крупных мероприятий.