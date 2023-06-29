Транспорт 29 июня 2023, 11:55 Парад ретротранспорта пройдет в Москве 8 июля Заммэра Москвы Ликсутов: традиционный парад ретротранспорта пройдет в столице 8 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Традиционный парад ретротранспорта состоится в Москве 8 июля, в День московского транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В мероприятии примут участие 14 исторических трамвайных вагонов. Кроме того, будут представлены уникальные автомобили разных времен из коллекций Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21».

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Старт колонны состоится в 11:00. Она пройдет через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо от «Новокузнецкой» до Чистопрудного бульвара, где с 12: 00 до 18:00 будет работать ретровыставка.

Также перед посетителями выступят артисты проекта «Музыка в метро», а откроет торжество академический хор Московского метрополитена.

Ранее жителей столицы пригласили отметить День кораблестроителя в павильоне московского транспорта.