Панно со стихами Розенбаума установили в петербургском Пулково

«Нам хотелось, чтобы благополучно прилетевших жителей и гостей Петербург встречал словами из известной песни Александра Яковлевича. Мы хотим также этим отметить труд авиадиспетчеров, которые обеспечивают безопасность полетов и аэропорт», — уточнил Новожонов.

Он отметил, что деятельность организации, которая управляет воздушным движением, обеспечивает безопасность полетов и их радиотехническое обеспечение, как правило не заметна пассажирам. При этом команда этих специалистов является важнейшим звеном в осуществлении благополучного выполнения рейса.

Открытие панно назначено на вторник, 8 декабря. На мероприятии будет присутствовать сам Розенбаум. Он на некоторое время прилетел в родной город и в этот день вновь его покинет.