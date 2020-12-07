Панно со стихами Розенбаума установили в петербургском Пулково
Панно со стихотворением из песни Александра Розенбаума «Возвращение в город» установили в аэропорту Пулково. Директор филиала «Аэронавигация Северо-Запад» Евгений Новожонов объяснил, в чем заключается идея такого апгрейда зоны прилета, пишет сайт «Петербургский дневник».
«Нам хотелось, чтобы благополучно прилетевших жителей и гостей Петербург встречал словами из известной песни Александра Яковлевича. Мы хотим также этим отметить труд авиадиспетчеров, которые обеспечивают безопасность полетов и аэропорт», — уточнил Новожонов.
Он отметил, что деятельность организации, которая управляет воздушным движением, обеспечивает безопасность полетов и их радиотехническое обеспечение, как правило не заметна пассажирам. При этом команда этих специалистов является важнейшим звеном в осуществлении благополучного выполнения рейса.
Открытие панно назначено на вторник, 8 декабря. На мероприятии будет присутствовать сам Розенбаум. Он на некоторое время прилетел в родной город и в этот день вновь его покинет.