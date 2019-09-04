Пандусы, велодорожки и подсветка. Какими будут станции МЦД в Подмосковье?

Министерство благоустройства Подмосковья проводит масштабную работу по обустройству зон, прилегающих к станциям Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Так, на территориях будущих станций в Красногорске, Одинцове, Долгопрудном, Подольске, Лобне и Новоивановском оборудуют современные парковки и велодорожки. Также площадки озеленят, установят пандусы для маломобильной группы населения, на тротуарах появится подсветка. Жители Подмосковья смогут оценить благоустройство уже в ноябре этого года.

Источник фото: телеканал «360»

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