Пандемия подстегнула спрос на велосипеды

Пандемия коронавирусной инфекции увеличила спрос на велосипеды. Из-за закрытых залов и боязни пользоваться общественным транспортом люди пересели на двухколесный транспорт.

Как сообщает газета «Известия», спрос вырос на столько, что ведущие производители еле справляются с производством. В мае Китай увеличил выпуск велосипедов на 44%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы разом насытить зарубежный спрос.

Так например в США, где 90% велосипедов китайские, спрос со второй недели марта вырос на 30%. К концу апреля этот показатель составил уже 75%.

Аналогичные ситуации наблюдаются в других странах — по данным AliExpress, продажи велосипедов в июне выросли в Италии в восемь раз, в Испании в пять раз, а в Великобритании семикратно.

По словам управляющего делами «Спортмастера» Сергея Агибалова, россияне поддержали этот тренд.

«К сожалению, спортивные магазины в самый весенний велосезон были закрыты. И мы продавали велосипеды через интернет. С открытием магазинов спрос усилился и по итогам апреля, мая, июня достиг продаж прошлого года», — рассказал он.