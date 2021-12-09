ГИБДД опубликовала «Новогоднюю памятку» для водителей

Столичная Госавтоинспекция опубликовала «Новогоднюю памятку» для водителей. В материале водителям напомнили о штрафах за езду в нетрезвом виде.

Сотрудники ГИБДД напомнили автомобилистам о приближающихся праздниках и корпоративах, которые зачастую бывают несовместимы с вождением машины. Водителей призвали ознакомиться с памяткой и запомнить, какие штрафы им могут грозить.

«За управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, нарушителя ждет штраф — 30 тысяч рублей и лишение права управления от 1,5 до двух лет», — написала пресс-служба Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

Аналогичное наказание придется понести тому, кто посадил за руль пьяного человека. Такой же штраф предусмотрен и за вождение в нетрезвом виде без прав. Но в этом случае нарушителя еще ждет административный арест от 10 до 15 суток.

«Если поведете авто пьяным, будучи лишенным за нетрезвое вождение, то можно получить судимость», — предупредили в ГИБДД.

Водителей призвали хорошо подумать перед тем, как выпить и сесть за руль, так как пьяное вождение может лишить жизни и других людей.