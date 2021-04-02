Озвучены некоторые детали нового кроссовера Kia Sportage

Kia собирается представить новое поколение автомобиля Sportagе. Внимание на новинку обратили во время испытаний. В интернет просочилась запись, которая раскрывает внешний вид будущей машины, рассказала «Российская газета».

В опубликованной видеозаписи Kia Sportage находится под маскировкой, но какие-то детали удалось рассекретить. У предполагаемой модели фары и задние фонари будут с V-образным решением.

Автомобиль оснастят экраном, чтобы комбинировать приборы и мультимедиа, и добавить функции, повышающие комфорт, добавил Infоrеасtоr.