Транспорт 10 августа 2023, 17:54 Озвученные сроки восстановления Чонгарского моста раскритиковали в Крыму Советник главы Крыма Крючков: сроки восстановления Чонгарского моста ничем не обоснованы РИА «Новости»

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В Крыму назвали озвученные сроки восстановления Чонгарского моста, который пострадал после атаки ВСУ 6 августа, необоснованными. Советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал журналистов получать данные только в Минтрансе и профильных ведомствах.

«Озвученные представителями общественных организаций перевозчиков сроки ремонта Чонгарского моста — это их личное мнение», — подчеркнул он.

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Крючков добавил, что неизвестно, на чем именно основывали эти заявления. Он также попросил прессу брать только официальную информацию.

«Просим всех коллег-журналистов получать информацию в профильных ведомствах регионов и Минтрансе России», — заметил советник главы Крыма.

Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин ранее отметил, что мост через Чонгар в Крыму восстановят за 7-10 дней. По его словам, сроки зависят от возможных угроз.

ВСУ ударили по Чонгарскому мосту 6 августа. Часть ракет сбила система ПВО, переправа получила повреждение.