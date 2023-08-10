10 августа 2023, 17:54
Озвученные сроки восстановления Чонгарского моста раскритиковали в Крыму
Советник главы Крыма Крючков: сроки восстановления Чонгарского моста ничем не обоснованы
В Крыму назвали озвученные сроки восстановления Чонгарского моста, который пострадал после атаки ВСУ 6 августа, необоснованными. Советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал журналистов получать данные только в Минтрансе и профильных ведомствах.
«Озвученные представителями общественных организаций перевозчиков сроки ремонта Чонгарского моста — это их личное мнение», — подчеркнул он.
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Крючков добавил, что неизвестно, на чем именно основывали эти заявления. Он также попросил прессу брать только официальную информацию.
«Просим всех коллег-журналистов получать информацию в профильных ведомствах регионов и Минтрансе России», — заметил советник главы Крыма.
Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин ранее отметил, что мост через Чонгар в Крыму восстановят за 7-10 дней. По его словам, сроки зависят от возможных угроз.
ВСУ ударили по Чонгарскому мосту 6 августа. Часть ракет сбила система ПВО, переправа получила повреждение.
Крым
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