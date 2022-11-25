Транспорт 25 ноября 2022, 14:23 Озвучена стоимость автомобиля Skoda Scala 2022, который появился в продаже в России

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На российском рынке в продаже появился новый хетчбэк Skoda Scala, который изначально был создан для европейского потребителя. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Scala — компактный семейный хэтчбек, производством которого занимается завод в чешском городе Млада-Болеслав. Автомобиль имеет интересный кузов и вместительный салон.

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Разработчики оснастили его цифровой приборной панелью Virtual Cockpit и современным мультимедиа-комплексом с 9,2-дюймовым сенсором и LTE-модемом. Заводить двигатель автомобиля можно прямо со смартфона при помощи специального приложения.

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Автоэксперты оценивают среднюю стоимость хетчбэка на российском рынке в два миллиона 750 тысяч рублей.