Озвучена причина резкого роста продаж иномарок в России | 360°

Транспорт 19 октября 2022, 13:03 Озвучена причина резкого роста продаж иномарок в России Автоэксперт Моржаретто: рост продаж объясняется активностью китайских производителей

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Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в разговоре с изданием kp.ru заявил, что рост продаж иномарок в России объясняется активностью китайских производителей.

Покупатели доверяют китайцам, поскольку цена на сайтах автомобилей с ценой в салоне не расходится. Кроме того, эти машины продаются по доступным для российских граждан ценам.

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«Это единственные машины, которые можно купить пусть не по самым дешевым, но все же по доступным ценам», — добавил эксперт.

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Ранее стало известно, что в сентябре импортных автомобилей с завода было куплено в 1,5 раза больше, чем в августе.