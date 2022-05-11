Озвучена причина падения продаж «АвтоВАЗа»

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр озвучил причину падения продаж «АвтоВАЗа». По его словам, к этому привел дефицит комплектующих на автомобили и, следовательно, повышение цен, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Это связано с простоем из-за нехватки комплектующих, ибо последние комплектующие фактически используются. Поэтому мы, к сожалению, бежим позади паровоза. Для того чтобы наладить конвейер, потребуется определенное количество времени, этих запчастей не будет хватать. В условиях дефицита падение спроса может стимулировать только высокая цена. Уже „АвтоВАЗ“ объявил, что даже доступные модели будут стоить в районе миллиона рублей», — сказал он.

Эксперт отметил, что россияне продолжают покупать автомобили «АвтоВАЗа» по завышенной цене, поскольку они остаются наиболее доступными на рынке.

Ранее стало известно, что показатели продаж с начала года снизились на 50%.