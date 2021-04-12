Озвучена дата премьеры обновленного седана Lexus ES

Lexus представит 19 апреля 2021 года новую версию седана ES. Демонстрация пройдет на автосалоне в Шанхае. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Дизайн седана не будет сильно изменен, о чем можно заключить из видеозаписи, которая распространяется в Сети. В ролике показана заднюю часть новинки. Помимо этого, японцы продемонстрировали фотографию ES, где видны фары будущей модели.

Также известно, что автомобиль построят на масштабируемой архитектуре Toyota New Global Architecture, которой также пользуется Toyota Camrу.

Иные технические характеристики держатся в строжайшем секрете.