Транспорт 25 марта 2023, 09:46 Ответственность за ДТП с участием беспилотных автомобилей предложили закрепить законодательно Сенатор Кутепов: наказание за ДТП с участием беспилотных машин закрепят в законе Unsplash

Читать 360tv в

Закон, описывающий правила использования беспилотного транспорта, появится в России. Его обсудят сенаторы по итогам парламентских слушаний по теме развития автомобильной промышленности. Документ попал в распоряжение журналистов ТАСС.

Законопроект прокомментировал глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов. Он отметил, что сначала нужно определить границы понятия «беспилотный автомобиль».

Реклама

«Данный термин можно трактовать как автомобиль, действующий по строгой алгоритмической программе, как автомобиль, использующий технологии ИИ», — сказал Кутепов.

Он отметил, что также под таким транспортом могут подразумеваться и другие особенности ТС.

При этом само содержание законопроекта поручат проработать членам правительства. В документе опишут правовые и организационные правила управления беспилотным автомобилем. Кроме того, в законопроекте зафиксируют порядок регистрации, сертификации и лицензирования таких ТС.

Кутепов отметил, что наказание за ДТП с участием беспилотных автомобилей необходимо рассматривать системно.