Эксклюзив 02 марта 2023, 12:01 Отследить переработки водителей почти невозможно. Профсоюз объяснил, почему новый закон Минтранса не подействует Глава профсоюза Круглов: запретить водителям такси работать больше 12 часов не получится РИА «Новости»

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Законопроект Минтранса России о запрете работы за рулем дольше 12 часов не напугал таксистов. Контролировать продолжительность смены почти невозможно, но даже если ограничение введут, водители найдут способ его обойти, предупредил «360» председатель Межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов.

Он заявил, что законопроект Минтранса — не новшество. В России давно запретили работу за рулем более 12 часов. Даже чтобы отработать максимум, то есть половину суток, нужно сверстать график определенным образом, с большими перерывами. Однако это не всегда работает с такси — крупные компании действительно через несколько часов отключают водителям возможность взять новый заказ, но это не мешает им.

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«Говорить о том, что водитель после этого не сможет работать, я бы не стал, потому что есть различные уловки и ухищрения. Если водитель захочет остаться за рулем больше 12 часов, скорее всего, у него это получится», — объяснил глава профсоюза.

В путевом листе, который дают водителю, обязательно ставят дату и время. Но его, по словам Романа Круглова, оформляют раз в сутки, то есть этот документ позволяет управлять машиной, но не контролирует режим рабочего времени.

Даже остановив машину такси, проверив путевой лист и увидев, что водитель выехал, например, больше, чем 12 часов назад, сотрудник ГИБДД ничего не сможет с этим сделать, поскольку путевой лист действует до следующего дня. Роман Круглов председатель Межрегионального транспортного профсоюза

Проблему переработок водителей обсуждали более 10 лет, и к решению не пришли, сказал он. Контролировать время можно только с помощью технических устройств, которые доступны агрегаторам такси, в том числе в приложениях. На сегодняшний день, по его словам, других способов не придумали.

«То, что водители перерабатывают, устают, приводит к повышенной аварийной опасности. Но сделать ничего невозможно. Мы на словах можем это декларировать, но реальных механизмов прямо сейчас, кроме технических средств ограничения, нет», — заявил он.

Роман Круглов предупредил, что водители не всегда берут смены больше 12 часов только ради того, чтобы больше заработать. Иногда это делают по объективным причинам — например, заказ на большое расстояние, за город, а вернуться и сдать машину в парк или сменщику нужно в этот же день. В этом случае переработки не избежать. Он сказал, что водители не отреагировали на законопроект Минтранса, ведь такие предложения обсуждали не один год. Он уверен, что если ограничение все-таки введут, они найдут способ его обойти.