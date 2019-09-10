Отражают свет и предупреждают водителей. 2500 знаков заменят на дорогах Подмосковья

В Московской области заменят старые дорожные знаки на новые. С начала года поступило 5,4 тысячи соответствующих обращений, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

На данный момент уже заменили порядка 2,9 тысячи дорожных знаков. Остальные 2,5 тысячи установят до конца сентября.

«Сотрудники областного ГИБДД присоединились к работе на портале „Добродел“, где разместили более двух и трех тысяч предписаний о старых дорожных знаках, находящихся в ненормативном состоянии на региональных и муниципальных дорогах соответственно. Заменили на новые 2,9 тысячи дорожных знаков, еще порядка 2,5 тысячи знаков должны установить до конца сентября. Такое взаимодействие ГИБДД и дорожных служб позволяет оперативно улучшать дорожное движение и повышать безопасность на автодорогах», — отметил Гержик.

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Новые знаки светоотражающие и соответствуют всем нормам. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Замена знаков позволит снизить количество ДТП.

Больше всего знаков заменят в Балашихе, Пушкине, Домодедове, Реутове, Одинцове, Орехово-Зуеве, Раменском, Люберцах, Подольске.