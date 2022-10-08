Отправление первого парома с большегрузами из Керчи запланировано на вечер 8 октября | 360°

Все новости

Власть

08 октября 2022, 19:43

Путин подписал указ об усилении защиты транспорта на Крымском мосту

Происшествия

08 октября 2022, 19:23

Пробка из кораблей образовалась в Керченском проливе

Реклама

Происшествия

08 октября 2022, 19:21

Взрыв предотвратили в Херсонской области

Происшествия

08 октября 2022, 19:09

Назван предполагаемый водитель загоревшейся машины на Крымском мосту

Транспорт

08 октября 2022, 18:49

Отправление первого парома с большегрузами из Керчи запланировано на вечер 8 октября

Эксклюзив

08 октября 2022, 18:46

Тысячи туристов облюбовали Солнечногорск благодаря проекту «Государева дорога»

Происшествия

08 октября 2022, 18:41

Страховщики оценили ущерб от взрыва на Крымском мосту

Мир

08 октября 2022, 18:40

«Убийства, диверсии, разрушения». Захарова указала на «преступную логику» режимов НАТО

Власть

08 октября 2022, 18:39

Власти Крыма сообщили о подготовке паромной переправы

Транспорт

08 октября 2022, 18:49

Отправление первого парома с большегрузами из Керчи запланировано на вечер 8 октября

Советник главы Крыма: первый паром с большегрузами отчалит из Керчи около 20:00–20:30

Читать 360tv в

Первый паром с большегрузами отправится из Керчи в 20:00-20:30 по московскому времени. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Паромы уже в готовности. Где-то через час начнется погрузка первых большегрузов, которые будут перевозиться в порт „Кавказ“», — рассказал он.

Реклама

По его словам, к обслуживанию отправляющихся из Керчи автомобилей готовы два парома. Крючков сказал, что сотрудники переправы ждут улучшения погоды. Он сказал, что первый паром отправится после того, как в проливе стихнет ветер. Отправка первого водного транспорта предварительно запланирована на 20:00-20:30. Этот паром направится из Керчи в сторону кавказского берега.

Реклама

Время отправления следующих водных транспортных средств пока неизвестна. Также не уточняется период начала обслуживания легковых автомобилей на паромной переправе.

Крымский мост

Крым

Взрыв на Крымском мосту

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама