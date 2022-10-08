Отправление первого парома с большегрузами из Керчи запланировано на вечер 8 октября | 360°

Транспорт 08 октября 2022, 18:49 Поделиться Telegram

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Viber Отправление первого парома с большегрузами из Керчи запланировано на вечер 8 октября Советник главы Крыма: первый паром с большегрузами отчалит из Керчи около 20:00–20:30 РИА «Новости»

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Первый паром с большегрузами отправится из Керчи в 20:00-20:30 по московскому времени. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Паромы уже в готовности. Где-то через час начнется погрузка первых большегрузов, которые будут перевозиться в порт „Кавказ“», — рассказал он.

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По его словам, к обслуживанию отправляющихся из Керчи автомобилей готовы два парома. Крючков сказал, что сотрудники переправы ждут улучшения погоды. Он сказал, что первый паром отправится после того, как в проливе стихнет ветер. Отправка первого водного транспорта предварительно запланирована на 20:00-20:30. Этот паром направится из Керчи в сторону кавказского берега.

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Время отправления следующих водных транспортных средств пока неизвестна. Также не уточняется период начала обслуживания легковых автомобилей на паромной переправе.

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