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    21 февраля 2021, 21:45

    Отправка фур на ЦКАД улучшила экологию ближнего Подмосковья

    Анатолий Минкин, Ирина Люлина

    Перенаправление грузовиков с Московской кольцевой автодороги на ЦКАД и трассы А107 и А108 не только разгрузило дороги близких к столице городов Подмосковья, но и улучшило там экологическую обстановку и снизило ночной шум. Об этом рассказал начальник управления Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктор Щулепников.

    Отправка фур на ЦКАД улучшила экологию ближнего Подмосковья

    Он рассказал, что по итогам первой ночи перенаправления фур всего на МКАД не пустили около двух тысяч большегрузов.

    Новый трафик равномерно распределился между ЦКАД и трассой А107

    «Наибольший рост мы зафиксировали на северном участке ЦКАД. Он составил порядка 80%. Там проходит наиболее популярный транзитный маршрут из Санкт-Петербурга на восток нашей страны, в направлении Нижнего Новгорода и Казани», — рассказал представитель подмосковного Минтранса.

    На втором месте по росту количества грузовиков оказался южный участок ЦКАД между Симферопольским и Новорязанским шоссе. Количество фур там увеличилось на 50%. Третьим по популярности маршрутом стал бесплатный участок ЦКАД на западе Подмосковья между Новорижским и Киевским шоссе.

    «Дороги Подмосковья полностью справились с поставленной задачей и приняли весь грузовой транзит с МКАД», — подчеркнул Виктор Щулепников. Он отметил, что круглосуточный мониторинг дорожного движения не выявил проблемных ситуаций или серьезных заторов.

    На трассах Московской области постоянно работает 16 постов с сотрудниками ГИБДД и инспекторами административно-пассажирской инспекции, которые сообщают водителям о том, что движение по МКАД без пропусков запрещено и нужно пользоваться объездными путями.