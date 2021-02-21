Отправка фур на ЦКАД улучшила экологию ближнего Подмосковья

Перенаправление грузовиков с Московской кольцевой автодороги на ЦКАД и трассы А107 и А108 не только разгрузило дороги близких к столице городов Подмосковья, но и улучшило там экологическую обстановку и снизило ночной шум. Об этом рассказал начальник управления Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктор Щулепников.

Он рассказал, что по итогам первой ночи перенаправления фур всего на МКАД не пустили около двух тысяч большегрузов.

Новый трафик равномерно распределился между ЦКАД и трассой А107

«Наибольший рост мы зафиксировали на северном участке ЦКАД. Он составил порядка 80%. Там проходит наиболее популярный транзитный маршрут из Санкт-Петербурга на восток нашей страны, в направлении Нижнего Новгорода и Казани», — рассказал представитель подмосковного Минтранса.

На втором месте по росту количества грузовиков оказался южный участок ЦКАД между Симферопольским и Новорязанским шоссе. Количество фур там увеличилось на 50%. Третьим по популярности маршрутом стал бесплатный участок ЦКАД на западе Подмосковья между Новорижским и Киевским шоссе.

«Дороги Подмосковья полностью справились с поставленной задачей и приняли весь грузовой транзит с МКАД», — подчеркнул Виктор Щулепников. Он отметил, что круглосуточный мониторинг дорожного движения не выявил проблемных ситуаций или серьезных заторов.

На трассах Московской области постоянно работает 16 постов с сотрудниками ГИБДД и инспекторами административно-пассажирской инспекции, которые сообщают водителям о том, что движение по МКАД без пропусков запрещено и нужно пользоваться объездными путями.