Открытие зимней автодороги на Ямале перенесено

После повторного осмотра трассы и ледовых переправ комиссия решила, что ездить там все еще небезопасно. По словам сотрудников, лед на зимнике слоится, на его поверхности и под снегом находится вода. Чтобы снежный покров промерз, необходима температура в минус 40 градусов.