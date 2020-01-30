Открытие зимней автодороги на Ямале перенесено
Зимнюю автодорогу Аксарка — Яр-Сале до сих пор не открыли из-за теплой погоды. Выезд комиссии назначен на начало февраля. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного департамента транспорта.
После повторного осмотра трассы и ледовых переправ комиссия решила, что ездить там все еще небезопасно. По словам сотрудников, лед на зимнике слоится, на его поверхности и под снегом находится вода. Чтобы снежный покров промерз, необходима температура в минус 40 градусов.