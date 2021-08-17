Ремонт станции «Технологический институт — 1» в Санкт-Петербурге затягивается. Об этом написали «Невские новости».

Ремонт на станции начался в апреле 2020 года. Изначально ее собирались открыть к сентябрю 2021 года. Теперь же сроки затягиваются по невыясненным причинам.

В пресс-службе Петербургского метрополитена заявили, что станцию откроют только к концу года.

Ремонтом станции занимается комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.