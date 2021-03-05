Открытие движения по Железнодорожной улице в Новом Уренгое перенесли

Сроки открытия движения по Железнодорожной улице в Новом Уренгое перенесли. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Движение на участке планировали запустить до 8 марта, но помешали морозы. Строители намерены нагнать график до конца марта, а саму развязку подрядчик пообещал сдать в срок.

По словам ведущего инженера мостостроительной компании Владимира Письменного, все службы города уже знают про планы открыть улицу в конце первого весеннего месяца.

Руководитель проекта Валентин Артамонов добавил, что на этом этапе строительства выполнено 57% от общего объема. Работы, начатые в IV квартале 2019 года, планируется завершить в соответствии с графиком производства работ, то есть в IV квартале 2021-го.