Транспорт 17 августа 2023, 12:59 Отключение России от SITA обернется проблемами для международных авиакомпаний РБК: международную авиацию ожидают сложности полетов после отключения РФ от SITA РИА «Новости»

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Выполняющие рейсы в Россию или из нее авиакомпании столкнутся с новыми трудностями полетов. Проблемы могут возникнуть после отключения от каналов компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Об этом РБК сообщили в Минтрансе.

Источник объяснил, что канал SITA стал «авиационным SWIFT», который помогал в обмене данными между авиакомпаниями и аэропортами.

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После отключения от SITA авиакомпании России потеряли возможность делиться через шлюзы швейцарской компании сведениями о рейсах, пассажирах и багаже с информационными системами международных аэропортов.

В Минтрансе указали, что для международных перевозок стали разрабатывать варианты для обмена данными между российской и международными сетями, в том числе с помощью альтернативных каналов.

«Для большинства государств <…> этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями», — уточнили в министерстве.

Многие зарубежные компании прекратили сотрудничество с российскими перевозчиками после введения западных санкций. Сервисы SITA отключили в России в 2022 году.

Ранее авиакомпания Air France обратилась к правительству Франции с предложением ввести налоги для китайских перевозчиков из-за их перелетов над территорией России.

Авиаперевозчикам ЕС и США пришлось увеличить расходы на топливо после закрытия для них российского воздушного пространства.