Отказ системы управления назвали одной из причин крушения Су-57

Система регулирует команды на отклонение рулей управления и механизацию крыла. По мнению экспертов, один из компонентов или программное обеспечение могли отказать во время полета.

Специалисты посчитали, что сбой также мог случиться в двигательной автоматике, которая регулирует работу двигателей и подачу топлива.

Представитель военно-промышленного комплекса пояснил, что упавший истребитель оснащен многоступенчатой защитой от ошибок пилотирования. Благодаря ей летчик может выйти из критической ситуации по кнопке.

В настоящее время причины инцидента выясняет комиссия из представителей Главкомата ВКС, ОАК, ОКБ «Сухой» и специалистов ЛИИ им. Жукова и 929 ГЛИЦ. Они сделают точные выводы о крушении.