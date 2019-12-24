Отказ системы управления назвали одной из причин крушения Су-57
Специалисты предположили, что истребитель пятого поколения Су-57 мог упасть из-за отказа электродистанционной системы управления. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Система регулирует команды на отклонение рулей управления и механизацию крыла. По мнению экспертов, один из компонентов или программное обеспечение могли отказать во время полета.
Специалисты посчитали, что сбой также мог случиться в двигательной автоматике, которая регулирует работу двигателей и подачу топлива.
Представитель военно-промышленного комплекса пояснил, что упавший истребитель оснащен многоступенчатой защитой от ошибок пилотирования. Благодаря ей летчик может выйти из критической ситуации по кнопке.
В настоящее время причины инцидента выясняет комиссия из представителей Главкомата ВКС, ОАК, ОКБ «Сухой» и специалистов ЛИИ им. Жукова и 929 ГЛИЦ. Они сделают точные выводы о крушении.