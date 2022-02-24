Отгрузку новых авто в Россию приостанавливает Jaguar Land Rover

Официальное представительство автоконцерна Jaguar Land Rover в РФ проинформировало своих дилеров о приостановке отгрузки машин. Об этом написала «Газета.ru».

В российском офисе Jaguar Land Rover признались, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство, и в настоящее время изучаются все ее аспекты.

«Мы ожидаем, когда зафиксируется валюта, чтобы цены на автомобили были адекватны текущему курсу. Также есть полная уверенность, что помимо Jaguar Land Rover так поступят другие автокомпании», — обозначил инсайдер в одном из крупнейших дилерских холдингов России.