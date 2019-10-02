От севера к югу. Запущен новый путепровод в Реутове

В Реутове соединят две части города и избавят жителей от пробок. В городе сегодня запустили долгожданный путепровод над железной дорогой.

Сегодня в Реутове открыли новый путепровод, который избавит автомобилистов от многокилометровых пробок на железнодорожном переезде. Также он соединит две части города и обеспечит связь улично-дорожной сети с федеральной автодорогой М7 «Волга» и Носовихинским шоссе.

Сооружение путепровода началось в конце 2017 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. К нему с просьбой о строительстве обратились местные жители, которые страдали от перегруженности Транспортной улицы. Там был расположен железнодорожный переезд Горьковского направления и в утренние и вечерние часы образовывались многокилометровые заторы.

Источник фото: телеканал «360»

В честь открытия по новому путепроводу проехала колонна КамАЗов. Оценил качество постройки и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас каждый год растет количество жителей и растут новые микрорайоны. Но запаздывала инфраструктура, и тогда наш президент принял решение создать структуру по развитию Московского транспортного узла, понимая, что огромное количество людей стоит в пробках и просто не может пересечь железнодорожные пути, интенсивность по которым каждый раз росла», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Также губернатор подчеркнул, что путепровод в Реутове уже 28-й по счету, который открыли в рамках этой программы.

Строительство путепровода велось за счет средств бюджета Московской области. Его протяженность составила 1,2 километра. Запуск автомобильного движения по новому путепроводу позволит ликвидировать одноуровневый железнодорожный переезд Горьковского направления и обеспечить развитие железной дороги для организации движения скоростных поездов. Также этот путепровод обеспечит транспортную связь федеральной трассы М7 «Волга» и Носовихинского шоссе. Кроме того, дорога соединит жилую и промышленную части Реутова. Это должно повысить инвестиционную привлекательность промзоны города.

Источник фото: телеканал «360»

Местные жители уже оценили преимущества, которые дает новая эстакада.

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«Я считаю, что транспортная ситуация в Реутове, в частности в южной части города, улучшится. Потому что за счет переезда можно было потерять около двух часов. Также я считаю, что разгрузится Носовихинское шоссе, потому что часть потока уйдет на Горьковку», — рассказал предприниматель, житель Реутова Игорь Данилюк.

Путепровод построили на три месяца раньше срока. Также привели в порядок ведущую к эстакаде Транспортную улицу. Там заменили дорожное покрытие и построили новый тротуар.