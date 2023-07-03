Транспорт 03 июля 2023, 17:38 Остекление фасадов завершили на станции метро «Корниловская» в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: на станции метро «Корниловская» завершили остекление фасадов Сайт мэра и правительства Москвы

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Фасадное остекление завершили в южном входном павильоне строящейся станции «Корниловская» Троицкой линии метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В рамках строительства южного вестибюля будущей станции «Корниловская» Троицкой линии метро выполнено остекление наземного входного павильона и завершается монтаж его кровли. Андрей Бочкарев Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

По его словам, общая готовность комплекса к настоящему моменту составила 60%.

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Он добавил, что на станции в скором времени завершат устройство гидроизоляции и проведут отделочные работы в блоке технических помещений. На путевых стенах и потолке платформы установят облицовочные панели.

Бочкарев уточнил, что земляные и монолитные работы почти завершились. Строители использовали более 25 тысяч кубометров бетона, а примерно 45 тысяч кубометров грунта засыпали обратно в котлован.

Троицкая линия метро, протяженностью 40 километров, соединит станции Московского центрального кольца с округом Троицк. Ожидается, что ежедневно ей будут пользоваться около 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что изображения самолетов начали монтировать на станции метро «Пыхтино» в Москве.