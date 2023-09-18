18 сентября 2023, 18:17
Основные работы по строительству дублера Боровского шоссе завершили в Новой Москве
Работы по строительству дублера Боровского шоссе в Новой Москве завершили на 98%
В Новой Москве продолжают строительство дублера Боровского шоссе. Работы завершили на 98%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Двухполосная дорога длиной 1,6 километра соединит поселение Внуковское с районом Ново-Переделкино», — сказал он.
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Дублер проходит от участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и примыкает к дороге город Московский — деревня Рассказовка.
На данном этапе работ специалисты приступили к благоустройству и озеленению территории вокруг дублера. Там высадят кустарники и деревья, а также подключат новые светофоры и нанесут разметку.
Ранее сообщили, что подъезды к городскому вокзалу «Хорошевская» достроят через месяц. По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, по проекту возведут километровую улично-дорожную сеть, построят открытый плоскостной паркинг на 118 машино-мест, очистные сооружения и благоустроят участок, площадь которого составила 8,1 тысячи квадратных метров.
Дороги
Сергей Собянин
Москва 2023
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