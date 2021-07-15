ОСАГО предложили удешевить, но с условием

В МВД предложили понизить ставку транспортного налога и снизить стоимость полиса ОСАГО для тех, кто добровольно прошел техосмотр. Об этом рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.

Министерство внутренних дел направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов. Вместо этого владельцев транспортных средств хотят стимулировать к добровольному прохождению ТО. И в качестве таких мер предлагается снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить транспортный налог.

«МВД России предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы ТО ТС», — заявил Черников, выступление которого в четверг опубликовали на сайте «МВД Медиа».

Вместе с тем для грузовиков и автобусов техосмотр останется обязательным.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому прохождение техосмотра перестанет быть обязательным для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа.