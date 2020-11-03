Запуск приложения «Помощник ОСАГО» отложен

На территории России было отложено начала работы приложения «Помощник ОСАГО», которые планировалось на 1 ноября. Сервис позволяет оформить ДТП в электронном виде, но в его удобстве эксперты рынка выразили сомнение.

Газета «Известия» напомнила, что год назад Минкомсвязи и Центробанк разработали приложение для оформления аварии (европротокол), позволяющее подавать электронное извещение о ДТП. В экспериментальном режиме оно было запущено в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге, Ленобласти, в Республике Татарстан.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили изданию, что приложение полностью готово к работе.

«В ноябре продолжится тестирование приложения, поскольку часть тестовых операций пришлось продлить из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Решение о продлении тестирования позволит обеспечить высокие потребительские качества приложения во всех регионах РФ», — рассказали газете в РСА.

Для его правильной работы нужна регистрация на сайте госуслуг, откуда поступят данные о документах водителя, попавшего в ДТП.

«Участникам останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые для составления извещения о ДТП. В результате на оформление ДТП уходит не более 15 минут», — рассказали в РСА.

Однако эксперты сомневаются, что приложение будет работать должным образом без интернета, который есть далеко не на всех федеральных трассах. За прошедший период приложение скачали более 260 тысяч автолюбителей. Но в компании «Зетта Страхование» отметили, что находящимся в состоянии стресса клиентам сложно сделать правильные фото и заполнить документы без ошибок.

«Привычнее позвонить в контакт-центр страховой компании по номеру телефона, указанному на полисе, получить консультацию и приехать в офис», — предположили страховщики.