ОСАГО может стать похожим на добровольное страхование

У страховых компаний появится возможность сделать ОСАГО более индивидуальным. Они смогут сами устанавливать индивидуальный тариф для автовладельца в зависимости от его риска.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс рассказал газете «Известия», что по новой методике страховщики будут ориентироваться на те же факторы, которые они используют, оценивая стоимость КАСКО.

Теперь на стоимость «автогражданки» будут влиять возраст и семейное положение водителя, рассказали в страховых компаниях. Кроме того, свою роль сыграют и год выпуска, и марка автомобиля.

Шаги, которые сблизят ОСАГО и КАСКО принимает и Банк России. Он прорабатывает возможность электронного урегулирования убытков по «автогражданке», рассказали в пресс-службе регулятора. Физические лица смогут делать это в мобильном приложении.

Правила по плану должны вступить в силу 24 августа.

Накануне стало известно, что Центробанк собирается расширить так называемый тарифный коридор ОСАГО. Это значит, что одни водители будут платить больше, а другие — меньше. По новым правилам минимальное значение базовой ставки опустится, а максимальное, наоборот, поднимется.