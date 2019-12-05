  • ОСАГО может подорожать на 30%

    05 декабря 2019, 04:41

    Светлана Степанова

    Идею либерализации ОСАГО воплотили в законопроекте депутаты Госдумы. Они предлагают, чтобы страховщики сами устанавливали тарифы и территориальный коэффициент не отменяли. Кроме того, сохранится коэффициент за мощность двигателя, что также ударит по кошелькам автовладельцев. В результате стоимость полиса ОСАГО может возрасти примерно на треть. Об этом сообщили «Известия».
    ОСАГО может подорожать на 30%

    Законопроект был предложен группой депутатов «Справедливой России» и «Единой России». Ранее Минфин предлагал свой проект «либерализации» ОСАГО: поставить индивидуальный тариф к грубым нарушениям правил дорожного движения, отменить региональные коэффициенты и коэффициенты за количество «лошадок» под капотом, а также повысить в четыре раза сумму возмещения за ущерб здоровью. В министерстве предлагали и скидочный вариант: ОСАГО будет дешевле, если владелец машины установит телематический датчик «умного страхования». Проект провалился.

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    Депутаты Госдумы идею с повышающими коэффициентами за серьезное превышение скорости (более чем на 60 километров в час) и другие грубые нарушения правил на дороге сохранили. Они предложили не повышать лимит выплат за причинение вреда здоровью и жизни.

    «Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз. Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД», — сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

    Эксперты добавили, что повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения заставит автовладельцев не только адекватнее оценивать потенциальную аварийность, но и стимулирует их быть более вежливыми и аккуратными за рулем.

    Увеличение стоимости ОСАГО сильнее всего ударит по карманам водителей в крупных городах. В Москве, Перми, Челябинске и других миллионниках базовую ставку могут удвоить, в Подмосковье умножить на 1,7, в Санкт-Петербурге — на 1,8.