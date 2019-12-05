ОСАГО может подорожать на 30%

Законопроект был предложен группой депутатов «Справедливой России» и «Единой России». Ранее Минфин предлагал свой проект «либерализации» ОСАГО: поставить индивидуальный тариф к грубым нарушениям правил дорожного движения, отменить региональные коэффициенты и коэффициенты за количество «лошадок» под капотом, а также повысить в четыре раза сумму возмещения за ущерб здоровью. В министерстве предлагали и скидочный вариант: ОСАГО будет дешевле, если владелец машины установит телематический датчик «умного страхования». Проект провалился.

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Депутаты Госдумы идею с повышающими коэффициентами за серьезное превышение скорости (более чем на 60 километров в час) и другие грубые нарушения правил на дороге сохранили. Они предложили не повышать лимит выплат за причинение вреда здоровью и жизни.

«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз. Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД», — сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Эксперты добавили, что повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения заставит автовладельцев не только адекватнее оценивать потенциальную аварийность, но и стимулирует их быть более вежливыми и аккуратными за рулем.

Увеличение стоимости ОСАГО сильнее всего ударит по карманам водителей в крупных городах. В Москве, Перми, Челябинске и других миллионниках базовую ставку могут удвоить, в Подмосковье умножить на 1,7, в Санкт-Петербурге — на 1,8.