Транспорт 19 июня 2023, 20:12 ОСАГО для машин из недружественных стран подорожает в России Центробанк предложил поднять тарифы по ОСАГО для машин из недружественных стран Министерство социального развития Московской области

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Центральный банк России выступил с предложением резко поднять тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран. Данный проект опубликовали на официальном сайте регулятора.

«При обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, применяется коэффициент территории (КТ)», — напомнили в Центробанке.

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Согласно подготовленному законопроекту, для транспортных средств из иностранных государств, совершающие недружественные действия в отношении России, коэффициент поднимут с 1,7 до 12,5 пунктов.

Аналогичный коэффициент также указали в отношении транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, которые не входят в перечень недружественных. Эта мера не коснется легковых автомобилей, принадлежащих простым людям.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси. Таким образом, с 1 сентября 2024 года повысится размер страховых выплат.