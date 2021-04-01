Опубликованы первые фотографии нового Hyundai Santa Cruz

Компания Hyundai обнародовала официальные снимки нового Santa Cruz. Выход автомобиля намечен на 15 апреля. Внешне он будет отличаться от концепт-кара, который был представлен в 2015 году.

Новая модель напомнит кроссовер Tucson из поколения раньше. От него новый автомобиль получит нетривиальную переднюю оптику, которая будет визуально сочетаться с подсвеченной радиаторной решеткой, рассказала «Российская газета».

В Hyundai отметили, что в серийной модельном ряду будут четырехцилиндровые атмосферные и наддувные бензиновые моторы. Помимо этого, возможен вариант с трехлитровым шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью до 278 лошадиных сил, добавила «Экономика сегодня».