Опубликованы фото двигателя аварийно севшего в Тюмени SSJ100

Основной версией является попадание в системы лайнера птицы, подтвердили в компании «Гражданские самолеты Сухого». Об этом свидетельствует первичный осмотр самолета после приземления.

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«Двигатель функционировал, был переведен на малый газ до момента остановки на земле. Такой режим посадки был испытан в ходе сертификационных испытаний SSJ100, он также отрабатывается в рамках подготовки пилотов», — рассказали в ГСС.

Несколько пассажиров SSJ100 отказались продолжать полет после вынужденной посадки в Тюмени Подробнее

В компании также отметили, что грамотные действия экипажа в соответствии с инструкциями позволили совершить безопасную посадку и подтвердить высокую надежность конструкции и систем самолета.

В связи с ЧП на борту СК на транспорте начал проверку.

Самолет Sukhoi Superjet-100, принадлежавший авиакомпании «Ямал», должен был лететь из Тюмени в Санкт-Петербург. На борту SSJ100 находились 80 пассажиров, а также четыре члена экипажа.

При взлете экипаж самолета почувствовал удар. У воздушного судна отказал левый двигатель почти сразу после взлета, так как в него попала птица. Командир воздушного судна принял решение выработать топливо и сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета Рощино в Тюмени. В результате ЧП никто не пострадал.