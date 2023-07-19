Транспорт 19 июля 2023, 07:53 Опубликовали схему объезда закрытой трассы «Таврида» в Крыму Глава Крыма Аксенов показал схему объезда закрытой из-за пожара трассы «Таврида» РИА «Новости»

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На время закрытия участка трассы «Таврида» проезд организовали по керченской дороге. Глава Крыма Сергей Аксенов показал в своем Telegram-канале схему движения и сообщил о создании в регионе оперштаба ликвидации пожара на полигоне в Кировском районе.

Водителям посоветовали в районе поселка городского типа Первомайское и города Старый Крым съезжать на старую дорогу. Около Феодосии можно снова вернуться на «Тавриду». Обратно — по такому же маршруту.

Глава Крыма Сергей Аксенов / Telegram

Участок трассы с 118-го по 130-й километр перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. По словам Сергея Аксенова, жителей четырех близлежащих населенных пунктов временно эвакуируют. В безопасное место перевезут более двух тысяч человек.

«Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — сообщил глава региона.

Железнодорожный транспорт курсирует в штатном режиме, расписание не изменилось, сообщил его советник Олег Крючков. Автобусы по межрегиональным маршрутам временно перенаправили на дорогу Белогорск — Феодосия. По его словам, в районе пожара на полигоне работают оперативные службы, жителей четырех близлежащих сел эвакуировали примерно на сутки.