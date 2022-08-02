Опция заказа такси с люлькой для младенцев появилась в «Яндекс Go»

В такси Москвы и Санкт-Петербурга добавили новую опцию. Теперь пассажиры могут выбрать машину с люлькой — специальным креслом для перевозки детей до одного года. Такие кресла отвечают всем требованиям безопасности перевозки малышей. Выбрать соответствующий тариф можно в сервисе «Яндекс Go».

Ранее в тарифе «Детский» можно было заказать такси с креслами для детей от девяти килограммов, что соответствует возрасту ребенка примерно одного года и старше.

Источник фото: телеканал «360»

«Яндекс» субсидировал покупку 1000 универсальных кресел для таксопарков-партнеров в Москве и Санкт-Петербурге. Кресла универсальны и могут трансформироваться как для перевозки младенцев, так и для детей постарше. Автокресла крепятся с помощью штатных ремней безопасности автомобиля, и их можно установить против хода движения.

Источник фото: телеканал «360»

«Тариф „Детский“ пользуется очень большим спросом. К примеру, сегодня с утра я уже выполнил пять-шесть заказов по этому тарифу. В новых креслах можно возить и новорожденных, и более взрослых детей — до семи лет, которым тоже требуются кресла», — отметил водитель, сотрудничающий с сервисом «Яндекс Go», Фуркат Мирзаев.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одно удобство для родителей — маленьких пассажиров доверяют только водителям с самым высоким рейтингом. Для этого они прошли дополнительную подготовку: научились устанавливать и настраивать сиденья, общаться с родителями и правильно реагировать на нестандартные ситуации.

«Многие мамочки думают, что если они садятся сзади и держат свое новорожденное чадо в руках, то на скорости даже 40 километров в час они его удержат. Исследования показывают, что это не так. Сейчас вопрос хотя бы частично, но решается, потому что появляются подобные люльки, ребенок полностью фиксируется — и это единственный безопасный способ перевозить детей в автомобиле», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Источник фото: телеканал «360»

Новая опция уже доступна в Москве и Санкт-Петербурге. В перспективе она появится во всех городах России, где уже запустили тариф «Детский».