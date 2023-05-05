Транспорт 05 мая 2023, 06:13 Оптимальный размер штрафа за нарушения ПДД на электросамокатах предложили в Совфеде Сенатор Шейкин предложил в 10 раз повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах Сайт мэра и правительства Москвы

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Действующая сумма штрафа за нарушение ПДД на электросамокатах в 1500 рублей неактуальна, нужно повысить ее в 10 раз. С такой идеей выступил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, сообщило РИА «Новости».

«Возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — сказал он.

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По словам сенатора, 1500 рублей — максимальная сумма за нарушение ПДД на электросамокатах. Такой штраф обяжут выплатить, если непосредственный участник аварии находился под действием алкоголя. Для того чтобы увеличить штрафы, придется изменить нормы статей 12.29 и 2.30 Кодекса об административных правонарушениях и отдельно вынести ответственность водителей средств индивидуальной мобильности.

В марте 2022 года электросамокаты решением Верховного суда России официально признали транспортным средством. Через год тему управления ими внесли в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав.