Опрошенные россияне рассказали, как быстро добираются до работы

Жители Тольятти тратят 33 минуты, чтобы доехать до работы общественным транспортом. Сочинцы тратят на дорогу в среднем 20 минут и обычно передвигаются на личном автомобиле.

В опросе, проведенном онлайн-сервисом по поиску работы Superjob приняли участие по 1,5 тысячи работников из Москвы и Санкт-Петербурга, и по 800 респондентов из других крупных городов.

«Меньше всего времени на дорогу общественным транспортом тратит население Тольятти (в среднем 33 минуты), Казани (35 минут) и Ульяновска (36 минут). Дорога до работы на личном автомобиле быстрее всего в Сочи (в среднем 20 минут), Ульяновске (24 минуты) и Перми (26 минут)», — цитирует результаты исследований РИА «Новости».

Москвичи в среднем тратя на дорогу до работы 46 минут на личном транспорте и 63 минуты на общественном. Они его выбирают чаще всего. Жители столицы признались, что хотели бы тратить на дорогу не более получаса (28 минут).

Жители Санкт-Петербурга добираются на работу обычно общественным транспортом и тратят на дорогу около 40 минут. На личном автомобиле добираются 36% опрошенных, на общественном — 51%.

В Челябинске на личных машинах ездит на работу максимальное для России число опрошенных — 60%. Общественным транспортом пользуются 28% жителей, на нем дорога дольше на десять минут.